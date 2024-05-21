До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, відео

Анналена Бербок відвідує Україну вже всьоме з початку повномасштабного російського вторгнення.

У вівторок, 21 травня, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з сьомим від початку повномасштабного вторгнення рф візитом, передає n-tv.

Міністерка прибула вранці з візитом, який традиційно не був анонсований з міркувань безпеки.

Відео з прибуттям міністерки розмістив в соцмережі X (Twitter) журналіст Spiegel Крістоф Шульт.

«Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України», – заявила вона після прибуття.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

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