Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на протиповітряну оборону України

У червні буде обговорено інвестиції в довгострокову перспективу на відновлення України.

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Німеччина зібрала майже мільярд євро для зміцнення протиповітряної оборони України. Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у заяві, опублікованій на урядовому сайті.

Бербок підкреслила важливість спільних зусиль для підтримки України та запобігання просуванню російських військ до кордонів Німеччини. «путін у своєму імперському божевіллі хотів заволодіти Україною, але натомість міцно з’єднав її з Європою. Наша доля як європейців ще ніколи не була так тісно пов’язана з долею України», — зазначила вона.

За словами міністерки, Україна продовжує захищати свою свободу, відстоюючи цінності всієї Європи. Вона також наголосила на необхідності вступу України до ЄС як на геополітичний наслідок російської агресії. «Україна з великою рішучістю відстоює свою свободу і тим самим бореться за свободу всіх нас. Вступ України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право. Україна досягла вражаючого прогресу та перебуває на шляху реформ, незважаючи на руйнівну дію росії. Зараз важливо не ослабити в наших зусиллях – у судовій реформі, боротьбі з корупцією та свободі ЗМІ», — сказала Бербок.

Міністерка висловила віру в перемогу України та запевнила, що Німеччина разом із багатьма країнами світу продовжить підтримувати український народ. Вона також анонсувала проведення у червні конференції з відновлення України в Берліні, на якій буде обговорено інвестиції в довгострокову перспективу для забезпечення майбутнього України.

«Ми це чітко покажемо в червні, коли запросимо світ на конференцію з відновлення України в Берліні. Разом із нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгострокову перспективу, щоб забезпечити майбутнє України», — підкреслила Бербок.

Нагадаємо, до Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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