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Если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК

11:58, 21 мая 2024
Работодатель должен будет уведомить работникам о необходимости явиться в ТЦК по почте, если работники работают дистанционно или находятся в отпуске или командировке.
Если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК
Источник фото: depositphotos.com
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В случае выполнения работниками дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или командировке работодатель должен отправить им вызовы о необходимости прибыть в ТЦК рекомендованным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью с описанием вложения.

Кроме того, работодатель должен будет отправить копию этих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию об осуществлении уведомления в 3-дневный срок в соответствующий ТЦК.

Так, Кабмин изменил норму относительно порядка оповещения работодателем работников в постановлении от 16 мая №563.

До изменений было предусмотрено, что в случае получения распоряжений ТЦК об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны издать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его к сведению под личную подпись в части, касающейся их прибытия в ТЦК в определенные им сроки, и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК.

О порядке оповещения работников, работающих дистанционно или находящихся в отпуске, речь не шла. Теперь же эти нормы выделены отдельно.

Также остаются в силе нормы, которые работодатель должен в случае получения распоряжения ТЦК:

  • вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;
  • в письменном виде сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;
  • обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на бизнес возложили обязанности после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

Кроме того, мы писали, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Автор: Наталя Мамченко 

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Работодатель должен будет уведомить работникам о необходимости явиться в ТЦК по почте, если работники работают дистанционно или находятся в отпуске или командировке.

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