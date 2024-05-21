Руководители предприятий после получения распоряжения ТЦК должны вручить повестки и организовать прибытие работников в ТЦК

Также руководителей предприятий обяжут безотлагательно информировать ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

На бизнес возложили обязанности после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

Так, руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения соответствующего председателя (начальника) районной, городской госадминистрации (военной администрации) или соответствующего руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызову резервистов и военнообязанных районного (городского) ТЦК:

выдают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих уведомлению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, направивший распоряжение, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;

организуют через ответственных лиц уведомление в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;

осуществляют на предприятии (в учреждении, организации) информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации;

сообщают в 3-дневный срок районному (городскому) ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождение их от исполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае потребности времени на обратный путь;

безотлагательно информируют соответствующий районный (городской) ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

По месту работы резервисты и военнообязанные могут быть уведомлены представителями предприятия (учреждения, организации) на (в) котором (котором) он работает. Также это могут сделать представители ТЦК или группы оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.

Для организации работы групп оповещения руководитель районного (городского) ТЦК не позже, чем за день до проведения таких мероприятий, выдает приказ, в котором определяются:

старшие группы оповещения из числа представителей ТЦК;

маршруты оповещения (места, где будет осуществляться оповещение, с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площади);

предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат оповещению;

время и сроки проведения оповещения;

порядок привлечения руководителя учреждения (организации) или ФЛП, предоставляющего услуги по управлению многоквартирными домами, председателя правления объединения совладельцев многоквартирного дома в группы оповещения, где старшими определен представитель ТЦК, представителей структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, предприятий, учреждений, организаций, территориальных органов (подразделений) полиции.

Повестки для оповещения представителями структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов доставляются руководителю предприятия (учреждения, организации) вместе с распоряжением руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий оповещения резервистов и военнообязанных.

Напомним, Президент 17 мая подписал закон (законопроект 10379), по которому увеличатся штрафы и для бизнеса, нарушающего законодательство о мобилизации.

Так, в статье 210-1 штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч грн до 59,5 тысяч грн.

В комплексе с другим законом о цифровизации военного учета, который уже вступил в силу в апреле (законопроект 10062), это позволят быстро идентифицировать большое количество нарушителей и пополнить бюджет.

Автор: Наталья Мамченко

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