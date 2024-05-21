Руководители предприятий после получения распоряжения ТЦК должны вручить повестки и организовать прибытие работников в ТЦК

На бизнес возложили обязанности после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.
Так, руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения соответствующего председателя (начальника) районной, городской госадминистрации (военной администрации) или соответствующего руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызову резервистов и военнообязанных районного (городского) ТЦК:
По месту работы резервисты и военнообязанные могут быть уведомлены представителями предприятия (учреждения, организации) на (в) котором (котором) он работает. Также это могут сделать представители ТЦК или группы оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.
Для организации работы групп оповещения руководитель районного (городского) ТЦК не позже, чем за день до проведения таких мероприятий, выдает приказ, в котором определяются:
Повестки для оповещения представителями структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов доставляются руководителю предприятия (учреждения, организации) вместе с распоряжением руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий оповещения резервистов и военнообязанных.
Напомним, Президент 17 мая подписал закон (законопроект 10379), по которому увеличатся штрафы и для бизнеса, нарушающего законодательство о мобилизации.
Так, в статье 210-1 штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч грн до 59,5 тысяч грн.
В комплексе с другим законом о цифровизации военного учета, который уже вступил в силу в апреле (законопроект 10062), это позволят быстро идентифицировать большое количество нарушителей и пополнить бюджет.
Автор: Наталья Мамченко
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