Суд постановил, что перечисление суммы в гривне по официальному курсу НБУ не считается надлежащим исполнением судебного решения

В случае принятия судом решения о взыскании долга в иностранной валюте взыскателю должна быть перечислена иностранная валюта, определенная судебным решением, а не ее эквивалент в гривне.

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Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу должницы, поданную на определение местного суда, которой отказано в удовлетворении жалобы на действия работников Отдела государственной исполнительной службы о признании неправомерными постановлений, обязательства совершить определенные действия. Женщина просила отменить оспариваемое определение и постановить новое об удовлетворении ее жалобы.

Пересматривая определение суда предыдущей инстанции, коллегия судей пришла к выводу о ее законности и обоснованности, поэтому отклонила апелляционную жалобу должницы.

Из материалов дела известно, что согласно исполнительному листу, выданному местным судом в 2013 году, взыскано солидарно с двух должников (в том числе и апеллянтки) в пользу банка задолженность в долларах США.

Главный государственный исполнитель отдела ГИС в 2023 году издала постановление об окончании исполнительного производства в связи с погашением задолженности в полном размере.

По результатам проверки законности исполнительного производства начальник отдела ГИС это постановление отменила, а другим — главный государственный исполнитель возобновила исполнительное производство по исполнению исполнительного письма о взыскании солидарно с должников долга в пользу финансового учреждения.

Это и стало основанием для обращения должницы с иском к действиям государственных исполнителей сначала в местный, а затем и в апелляционный суд.

Оставляя обжалованное определение суда предыдущей инстанции без изменений, коллегия судей согласилась с мотивацией принятого решения. Согласно правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда, выраженной в постановлении от 4 июля 2018 года по делу № 761/12665/14-ц (производство № 14-134цс18), в случае указания в судебном решении о взыскании суммы средств в иностранной валюте с определением эквивалента такой суммы в гривне, взыскателю должна быть перечислена указанная в резолютивной части судебного решения сумма именно в иностранной валюте, а не ее эквивалент в гривне, как это делали должники. Такие действия считаются ненадлежащим исполнением судебного решения, поэтому жалоба должницы на действия работников ГИС не подлежит удовлетворению.

Поскольку между взыскателем и должниками существовало валютное денежное обязательство и задолженность по кредитному договору была взыскана судом в иностранной валюте — доллар США, то государственный исполнитель обязан был во время принудительного исполнения исполнительного листа, выданного на основании решения суда, руководствоваться положениями ст. 49 Закона Украины «Об исполнительном производстве», а именно: обнаружив у должника средства в гривнах, исполнитель по правилам, установленным ч.ч. 1 и 2 этой статьи должен был дать поручение о покупке валюты на валютный счет органа государственной исполнительной службы, а в дальнейшем — направить эти средства на счет взыскателя. Невыполнение требований этой статьи свидетельствует о нарушении прав взыскателя как стороны исполнительного производства, а потому главный государственный исполнитель правомерно вынес постановление о возобновлении исполнительного производства.

Аналогичные выводы сделаны Верховным Судом в постановлениях от 26 мая 2022 г. по делу № 686/5863/13-ц, от 22 сентября 2023 г. по делу № 2-1540/12, от 12 ноября 2020 г. по делу № 127/17686 -ц, от 9 октября 2020 г. по делу № 799/2340/18, от 27 июля 2020 г. по делу № 607/16146/17, от 15 июля 2020 г. по делу № 711/12474/14-ц, от 1 июля 2020 по делу № 308/1811/18.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 16 мая 2024 г. по делу № 569/12302/23 (производство № 22-ц/4815/602/24).

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