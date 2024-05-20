Кому из получателей жилищных субсидий и льгот следует обратиться за продолжением выплат

Получателям жилищных субсидий и льгот, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, следует обратиться за продолжением выплат.

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Правительство приняло решение о возобновлении с июня 2024 года общего порядка назначения и выплаты жилищных субсидий и льгот для лиц, получавших такие выплаты по отдельному централизованному механизму, определенному постановлением Кабинета Министров Украины от 7.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежной помощи, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».

Как объясняют в ПФУ, принятые изменения предусматривают необходимость для субсидиантов и льготников, получающих выплаты согласно Постановлению № 215, обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с документами для установления права на продление таких выплат.

В ПФУ привели критерии, по которым определяется принадлежность лиц к категории получателей, которым необходимо обратиться за продолжением выплат:

получают жилищную субсидию или льготу по настоящее время,

и

были получателями жилищной субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года,

и

проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий,

и

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины за переназначением субсидии или льготы.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из удобных способов:

посетив ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;

через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

направив документы по почте на адрес органа Фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».

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