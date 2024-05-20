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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил разрешение обжаловать экстрадицию в США

14:56, 20 мая 2024
Суд вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил разрешение обжаловать экстрадицию в США
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Борьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за то, чтобы избежать экстрадиции в Соединенные Штаты, получила огромный успех 20 мая. Как пишет «Reuters», Верховный суд Лондона постановил, что заверения США в его деле были неудовлетворительными, и он получит полное слушание апелляции.

Как отмечается, в коротком решении двое старших судей заявили, что представления США недостаточны, и сказали, что разрешат рассмотрение апелляции.

Ранее мы писали, что Верховный суд Лондона требует от США гарантий для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и откладывает рассмотрение его апелляции.

В США Ассанжу выдвинули 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение по публикации на WikiLeaks тысяч тайных военных и дипломатических документов. Как отмечается, 52-летний Ассанж пытается избежать экстрадиции уже более десяти лет.

Также «Судебно-юридическая газета» передавала, что президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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