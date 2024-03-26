Верховный суд Лондона требует от США гарантий для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и откладывает рассмотрение его апелляции

Суд дает правительству США три недели, чтобы оно предоставило гарантии, что Ассанж может полагаться на Первую поправку к конституции США, защищающей свободу слова.

Во вторник, 26 марта, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выясняет, сможет ли он продолжить обжалование решения Великобритании его экстрадицию в США.

Так, Верховный суд Лондона решил отложить рассмотрение апелляции до 20 мая. Об этом сообщает BBC.

Суд дает правительству США три недели, чтобы оно предоставило гарантии, что Ассанж может полагаться на Первую поправку к конституции США, защищающей свободу слова. А также, что ему не навредят во время суда или приговора из-за его австралийского гражданства, и не приговорят к смертной казни.

Отмечается, если США не предоставят такие гарантии, то суд разрешит апелляцию и проведет апелляционное слушание. То есть, Ассанжа не экстрадируют немедленно. В то же время судьи отклонили некоторые основания апелляции, включая аргументы Ассанжа, которые его преследовали из-за политических взглядов.

Еще одно слушание будет проведено 20 мая, чтобы решить, выполнили ли США условия, которые от них требует суд.

В целом есть два варианта развития событий: повторное полное слушание апелляции по Ассанжу или обращение в Европейский суд по правам человека для обжалования дела против него. Если последний не сработает, Ассанжа могут экстрадировать в США — он борется против этого в течение пяти лет, пока находится в британской тюрьме Белмарш.

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