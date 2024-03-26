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Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції

13:32, 26 березня 2024
Суд дає уряду США три тижні, щоб той надав гарантії, що Ассанж може покладатися на Першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова.
Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції
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У вівторок, 26 березня засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж з’ясовує, чи зможе він продовжити оскарження рішення Великої Британії його екстрадицію до США.

Так, Верховний суд Лондона вирішив відкласти розгляд апеляції до 20 травня. Про це повідомляє BBC.

Суд дає уряду США три тижні, щоб той надав гарантії, що Ассанж може покладатися на Першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова. А також, що йому не нашкодять під час суду чи вироку через його австралійське громадянство, і не засудять до смертної кари.

Зазначається, якщо США не нададуть такі гарантії, то суд дозволить апеляцію і проведе апеляційне слухання. Тобто Ассанжа не екстрадують негайно. Водночас судді відхилили деякі підстави апеляції, включно з аргументами Ассанжа, що його переслідували через політичні погляди.

Ще одне слухання проведуть 20 травня, щоб вирішити, чи виконали США умови, які від них вимагає суд.

В цілому є два варіанти розвитку подій: повторне повне слухання апеляції щодо Ассанжа або звернення до Європейського суду з прав людини для оскарження справи проти нього. Якщо останній не спрацює, то Ассанжа можуть екстрадувати до США — він бореться проти цього протягом п’яти років, поки перебуває у британській вʼязниці Белмарш.

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суд Лондон WikiLeaks Джуліан Ассанж

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