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У Александра Усика заберут пояс чемпиона в сверхтяжелом весе IBF: в чем причина

15:14, 20 мая 2024
Украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе, владеющим всеми поясами — WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
У Александра Усика заберут пояс чемпиона в сверхтяжелом весе IBF: в чем причина
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Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что заберет свой титул чемпиона в сверхтяжелом весе у украинца Александра Усика, победившего британца Тайсона Фьюри.

Как отмечается, обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича уже просрочена. Хорват – обязательный претендент на титул, и он отказывается ждать, пока Фьюри и Усик проведут реванш в октябре.

Ввиду этого IBF забирает свой пояс и отдаст его победителю поединка Хргович — Дюбуа, который состоится 1 июня.

Победитель этого боя встретится 20 или 21 сентября с эксчемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа.

На октябрьском реванше Усик — Фьюри будут разыгрываться уже три пояса, а не четыре.

Если украинец сможет победить британца в реванше, ему придется сразиться с обладателем IBF, чтобы собрать все четыре пояса (WBA, WBC, IBF и WBO) и защитить звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.

В настоящее время Александр Усик владеет всеми поясами — WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе, у которого есть все пояса.

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

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