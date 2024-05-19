Наклали чотири шви: стало відомо про стан здоров'я Олександр Усика після перемоги над Тайсоном Ф'юрі

Новоспеченому абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

В ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком. Про це повідомив журналіст ESPN Марк Коппінжер з посиланням на промоутера боксера Олександра Красюка.

Також були побоювання, що Усик отримав перелом щелепи під час бою із Ф’юрі. Як зазначалося, після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів.

Однак, за словами Красюка, причиною була не підозра на перелом щелепи, занепокоєння стосувалося однієї з давніх травм Усика.

Водночас, Красюк запевнив, що Усик «безсумнівно» буде готовий до запланованого на 12 жовтня реваншу з Ф'юрі. Сам Олександр після візиту до лікарні прибув на пресконференцію, але стан свого здоров'я не коментував.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.