Наложили четыре шва: стало известно о состоянии здоровья Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри

Новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

В ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе.

Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом. Об этом сообщил журналист ESPN Марк Коппинжер со ссылкой на промоутера боксера Александра Красюка.

Также были опасения, что Усик получил перелом челюсти во время боя с Фьюри. Как отмечалось, после поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких рентгенов.

Однако, по словам Красюка, причиной было не подозрение на перелом челюсти, беспокойство касалось одной из давних травм Усика.

В то же время Красюк заверил, что Усик «несомненно» будет готов к запланированному на 12 октября реваншу с Фьюри. Сам Александр после визита в больницу прибыл на пресс-конференцию, но состояние своего здоровья не комментировал.

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