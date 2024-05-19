В ЕС вступил в силу закон об уголовной ответственности за нарушение санкций

С 19 мая в ЕС предусмотрена уголовная ответственность за несоблюдение санкций или за помощь в их обмене.

Источник фото: ukrinform

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С 19 мая в Европейском Союзе введена уголовная ответственность за нарушение санкций, наложенных объединением. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отныне на всей территории ЕС уголовным преступлением считаются следующие действия:

Предоставление средств или экономических ресурсов определенным лицам, организациям или органам, подпадающим под санкции.

Невыполнение обязательства заморозить средства или ресурсы, принадлежащие или контролируемые санкционными лицами.

Допущение въезда или транзита санкционных лиц через территорию государства-члена ЕС.

Заключение или продолжение контрактов с третьими государствами или их организациями, если это противоречит санкциям.

Торговля, импорт, экспорт или транспортировка товаров, а также предоставление услуг, подпадающих под санкции.

Предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности в нарушение санкций.

Обход санкций путем использования средств или ресурсов, которые должны быть заморожены.

В частности, злоупотребления могут включать предоставление ложной информации для сокрытия конечного владельца средств, невыполнение обязательства отчетности о замороженных средствах и нарушение условий предоставленных разрешений на деятельность.

Кроме того, усиленная ответственность предусмотрена в случаях:

Преступления, совершенные в рамках организованной преступной группы.

Использование фальшивых документов.

Нарушения, совершенные профессионалами или должностными лицами при исполнении служебных обязанностей.

Получение значительных финансовых выгод от правонарушения.

Уничтожение доказательств или запугивание свидетелей.

Государства-члены ЕС обязаны имплементировать эту директиву в свое национальное законодательство до 20 мая 2025 года.

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