Практика судов
  1. В мире

В ЕС вступил в силу закон об уголовной ответственности за нарушение санкций

15:12, 19 мая 2024
С 19 мая в ЕС предусмотрена уголовная ответственность за несоблюдение санкций или за помощь в их обмене.
В ЕС вступил в силу закон об уголовной ответственности за нарушение санкций
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 19 мая в Европейском Союзе введена уголовная ответственность за нарушение санкций, наложенных объединением. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отныне на всей территории ЕС уголовным преступлением считаются следующие действия:

  • Предоставление средств или экономических ресурсов определенным лицам, организациям или органам, подпадающим под санкции.
  • Невыполнение обязательства заморозить средства или ресурсы, принадлежащие или контролируемые санкционными лицами.
  • Допущение въезда или транзита санкционных лиц через территорию государства-члена ЕС.
  • Заключение или продолжение контрактов с третьими государствами или их организациями, если это противоречит санкциям.
  • Торговля, импорт, экспорт или транспортировка товаров, а также предоставление услуг, подпадающих под санкции.
  • Предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности в нарушение санкций.

Обход санкций путем использования средств или ресурсов, которые должны быть заморожены.

В частности, злоупотребления могут включать предоставление ложной информации для сокрытия конечного владельца средств, невыполнение обязательства отчетности о замороженных средствах и нарушение условий предоставленных разрешений на деятельность.

Кроме того, усиленная ответственность предусмотрена в случаях:

  • Преступления, совершенные в рамках организованной преступной группы.
  • Использование фальшивых документов.
  • Нарушения, совершенные профессионалами или должностными лицами при исполнении служебных обязанностей.
  • Получение значительных финансовых выгод от правонарушения.
  • Уничтожение доказательств или запугивание свидетелей.
  • Государства-члены ЕС обязаны имплементировать эту директиву в свое национальное законодательство до 20 мая 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, нужно ли определение следственного судьи для использования в выделенном уголовном производстве доказательств, полученных в результате НСРД в первичном производстве

Является ли допустимым доказательством протокол по результату НСРД, если прокурор не предоставил определение следственного судьи, которая позволяла бы использование в выделенном производстве доказательств, полученных в первичном производстве – позиция ВС.

Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Основание увольнения с военной службы в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным основанием, и закон не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть и необходим ли уход за лицом.

Личному составу нужно отдохнуть, а подразделение необходимо доукомплектовать – военнослужащий объяснил, почему отказывается форсировать Днепр, но получил год дисциплинарного батальона

Морской пехотинец не согласился с приказом командира на форсирование реки Днепр, поскольку счел, что после понесенных потерь рота не сможет успешно выполнить приказ.

Верховный Суд подчеркнул преждевременность постановления о наложении штрафа в случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая по содержанию

В случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая и непонятная как для лиц, в отношении которых он принят, то решение исполнителя о применении к должнику мер воздействия в виде штрафа в связи с невыполнением им этого решения является преждевременным – Верховный Суд.

Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді