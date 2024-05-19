В ЕС вступил в силу закон об уголовной ответственности за нарушение санкций

15:12, 19 мая 2024
С 19 мая в ЕС предусмотрена уголовная ответственность за несоблюдение санкций или за помощь в их обмене.
Источник фото: ukrinform
С 19 мая в Европейском Союзе введена уголовная ответственность за нарушение санкций, наложенных объединением. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Отныне на всей территории ЕС уголовным преступлением считаются следующие действия:
- Предоставление средств или экономических ресурсов определенным лицам, организациям или органам, подпадающим под санкции.
- Невыполнение обязательства заморозить средства или ресурсы, принадлежащие или контролируемые санкционными лицами.
- Допущение въезда или транзита санкционных лиц через территорию государства-члена ЕС.
- Заключение или продолжение контрактов с третьими государствами или их организациями, если это противоречит санкциям.
- Торговля, импорт, экспорт или транспортировка товаров, а также предоставление услуг, подпадающих под санкции.
- Предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности в нарушение санкций.
Обход санкций путем использования средств или ресурсов, которые должны быть заморожены.
В частности, злоупотребления могут включать предоставление ложной информации для сокрытия конечного владельца средств, невыполнение обязательства отчетности о замороженных средствах и нарушение условий предоставленных разрешений на деятельность.
Кроме того, усиленная ответственность предусмотрена в случаях:
- Преступления, совершенные в рамках организованной преступной группы.
- Использование фальшивых документов.
- Нарушения, совершенные профессионалами или должностными лицами при исполнении служебных обязанностей.
- Получение значительных финансовых выгод от правонарушения.
- Уничтожение доказательств или запугивание свидетелей.
- Государства-члены ЕС обязаны имплементировать эту директиву в свое национальное законодательство до 20 мая 2025 года.
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