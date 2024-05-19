Взрывы в Выборге под Ленинградом: ГУР атаковало нефтеперерабатывающий завод

В результате операции уничтожены три резервуара с горючим.

Соцсети

Около 2:50 ночи 19 мая в Выборге Ленинградской области прогремели взрывы и вспыхнул пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Атаку на нефтеперерабатывающий завод организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Об этом сообщил источник в интервью hromadske, отметив, что с помощью трех взрывных устройств удалось поразить вертикальные резервуары с топливом.

В общем, разведчики уничтожили три резервуара с горючим.

Губернатор Ленинградской области заявил, что взрыв произошел якобы в здании старой выборгской нефтебазы из-за использования пиротехнических средств. По его словам, пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет, а информация об атаке БпЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности.

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