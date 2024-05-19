Вернутся ли отключения света в Украине, – рассказали в Минэнерго

Хотя ограничений не планируется, на вечер может понадобиться аварийная поставкой электроэнергии из Европы.

Министерство энергетики Украины сообщило, что ограничения электроснабжения на 19 мая не планируются, но потребителей просят экономить электроэнергию.

Ночные и утренние часы уже характеризовались аварийными поставками электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши по запросу Украины. Такая помощь может быть привлечена и вечером.

В Минэнерго призывают для стабилизации энергосистемы важно уменьшить использование энергоемких приборов с 17:00 до 22:00. Промышленных потребителей призывают максимально привлекать импорт.

С 18:00 до 24:00 ограничения промышленных потребителей применялись во всех регионах, кроме Херсонской области. Бытовые потребители не испытывали ограничений.

На 19 мая прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 13 159 МВт*ч, экспорта не предвидится.

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