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Вернутся ли отключения света в Украине, – рассказали в Минэнерго

14:36, 19 мая 2024
Хотя ограничений не планируется, на вечер может понадобиться аварийная поставкой электроэнергии из Европы.
Вернутся ли отключения света в Украине, – рассказали в Минэнерго
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Министерство энергетики Украины сообщило, что ограничения электроснабжения на 19 мая не планируются, но потребителей просят экономить электроэнергию.

Ночные и утренние часы уже характеризовались аварийными поставками электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши по запросу Украины. Такая помощь может быть привлечена и вечером.

В Минэнерго призывают для стабилизации энергосистемы важно уменьшить использование энергоемких приборов с 17:00 до 22:00. Промышленных потребителей призывают максимально привлекать импорт.

С 18:00 до 24:00 ограничения промышленных потребителей применялись во всех регионах, кроме Херсонской области. Бытовые потребители не испытывали ограничений.

На 19 мая прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 13 159 МВт*ч, экспорта не предвидится.

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