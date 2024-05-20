Какие сроки действия электронных рецептов: объяснение Минздрава

Минздрав Украины напомнил о сроках действия электронных рецептов на лекарства и медицинские изделия.

Источник фото: doc.co.ua

Министерство здравоохранения Украины напомнило о различных сроках действия электронных рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.

Минздрав разъяснил, в течение какого времени стоит воспользоваться е-рецептом:

30 дней - на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей и тому подобное.

30 дней - на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде.

30 дней - на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови).

10 дней - на наркотические лекарственные средства.

«Срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней», - добавили в Минздраве.

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