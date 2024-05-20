Які терміни дії електронних рецептів: пояснення МОЗ

МОЗ України нагадало про терміни дії електронних рецептів на ліки та медичні вироби.

Джерело фото: doc.co.ua

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Міністерство охорони здоров'я України нагадало про різні терміни дії електронних рецептів на лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають реімбурсації.

МОЗ роз'яснило, протягом якого часу варто скористатись е-рецептом:

30 днів - на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо.

30 днів - на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді.

30 днів - на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові).

10 днів - на наркотичні лікарські засоби.

«Термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів», - додали у МОЗ.

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