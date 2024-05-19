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Чоловіка, теща якого одягла на його весілля чорно-синю сукню, яка стала вірусною в мережі, звинувачують у спробі вбивства дружини

13:42, 19 травня 2024
Випадки домашнього насильства щодо дружини виникали протягом 11 років, коли вірусне фото набирало популярність серед користувачів мережі.
Чоловіка, теща якого одягла на його весілля чорно-синю сукню, яка стала вірусною в мережі, звинувачують у спробі вбивства дружини
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У Шотландії чоловік, теща якого була присутня на весіллі в синьо-чорній сукні, яка стала вірусною, був заарештований і звинувачений у замаху на вбивство своєї дружини. Про це повідомляє The Daily Mail.

Згідно з судовими документами, 38-річний Кір Джонстон звинувачується в кількох випадках домашнього насильства щодо своєї дружини Грейс, які виникали протягом 11 років. Кульмінацією стала спроба вбивства, зроблена ним для встановлення контролю над нею. Звинувачення стосуються інцидентів, що сталися з квітня 2019 року по березень 2022 року.

Стверджується, що 6 березня 2022 року Джонстон штовхнув свою дружину до стіни в їхньому будинку відпочинку на Внутрішніх Гебридах (Шотландія). Суд Глазло звинуватив чоловіка в тому, що він погрожував її життю і душив її, погрожуючи ножем.

Як повідомляє The Times, Джонстон також ударив свою дружину кулаком в обличчя через вікно автомобіля, намагаючись проникнути всередину. Джонстон відкинув усі звинувачення. Очікується, що суд над ним розпочнеться наступного року.

Як відомо, вірусне фото сукні, яке облетіло світ, було зроблене під час весілля пари. Pробила фотографію гостя весілля Кейтлін Макнілл. Одні користувачі правильно назвали її чорно-синьою, а інші впевнено стверджували, що вона біло-золота.

Знаменитості, включно з Кім Кардаш'ян, Каньє Вестом, Джастіном Бібером і Тейлор Свіфт, також вступили в інтернет-суперечки з приводу цієї візуальної головоломки.

 Джонстон і його дружина навіть виступили на «Шоу Еллен ДеДженерес», щоб розповісти про її справжній колір, отримавши за це 10 000 доларів і поїздку в Гренаду, Іспанія.

Видання зазначає, що навіть коли вірусна фотографія генерувала до 11 000 твітів за хвилину із супутнім хештегом #TheDress, Джонстон нібито мучив свою дружину, відстежуючи її місцеперебування, оцінюючи її витрати й намагаючись ізолювати її від друзів.

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