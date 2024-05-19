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Мужчину, теща которого надела на его свадьбу черно-синее платье, ставшее вирусным в сети, обвиняют в попытке убийства жены

13:42, 19 мая 2024
Случаи домашнего насилия в отношении жены возникали в течение 11 лет, когда вирусное фото набирало популярность среди пользователей сети.
Мужчину, теща которого надела на его свадьбу черно-синее платье, ставшее вирусным в сети, обвиняют в попытке убийства жены
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В Шотландии мужчина, теща которого присутствовала на свадьбе в сине-черном платье, которое стало вирусным, был арестован и обвинен в покушении на убийство своей жены. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно судебным документам, 38-летний Кир Джонстон обвиняется в нескольких случаях домашнего насилия в отношении своей жены Грейс, возникавших в течение 11 лет. Кульминацией стала попытка убийства, предпринятая им для установления контроля над ней. Обвинения касаются инцидентов с апреля 2019 года по март 2022 года.

Утверждается, что 6 марта 2022 года Джонстон толкнул свою жену к стене в их доме отдыха на Внутренних Гебридах (Шотландия). Суд Глазло обвинил мужчину в том, что он угрожал ее жизни и душил ее, угрожая ножом.

Как сообщает The Times, Джонстон также ударил свою жену кулаком в лицо через окно автомобиля, пытаясь проникнуть внутрь. Джонстон отверг все обвинения. Ожидается, что суд над ним начнется в следующем году.

Как известно, вирусное фото платья, которое облетело мир, было сделано во время свадьбы пары. Сделала фотографию гостя свадьбы Кейтлин Макнилл. Одни пользователи правильно назвали ее черно-синей, а другие уверенно утверждали, что она бело-золотая.

Знаменитости, включая Ким Кардашьян, Канье Вестом, Джастином Бибером и Тейлор Свифт, также вступили в интернет-споры по поводу этой визуальной головоломки.

Джонстон и его жена даже выступили на «Шоу Эллен ДеДженерес», чтобы рассказать о ее настоящем цвете, получив за это 10 000 долларов и поездку в Гренаду, Испания.

Издание отмечает, что даже когда вирусная фотография генерировала до 11 000 твитов в минуту с сопутствующим хэштегом #TheDress, Джонстон якобы мучил свою жену, отслеживая ее местонахождение, оценивая ее расходы и пытаясь изолировать ее от друзей.

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