Работодатель может вручить повестку военнообязанному работнику, — Минобороны

Такие полномочия обладают представители исполнительных органов местной власти, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета»).

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что закон закрепляет новые полномочия органов местной власти по доведению до предприятий и населения распоряжений территориальных центров комплектования и социальной поддержки о вызове в ТЦК и СП.

Документ вносит изменения в статью 36 Закона "О местном самоуправлении в Украине" относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

В частности, теперь эти органы должны будут обеспечить доведение до предприятий распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызову военнообязанных в ТЦК.

Кроме того, новый закон о мобилизации уточнил обязанности бизнеса об оповещении военнообязанных работников.

Документ, в частности, законодательно закрепил такое понятие как оповещение. Это доведение сигналов и уведомлений (директив, распоряжений) до органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток.

Соответственно, если к изменениям в статье 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти, а также обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части, то после изменений в обязанности бизнеса также добавляется «обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников … на сборные пункты путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов на осуществление такого процесса из Государственного бюджета, которая осуществляется не позднее чем через месяц после подачи соответствующего обращения в порядке, установленном КМУ».

Следовательно, предприятия должны обеспечивать «уведомление», а это понятие, как уже было сказано, включает в себя вручение повесток.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что военнообязанному гражданину могут вручить повестку на работе.

«В соответствии с положениями порядка организации и введения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденных постановлением Кабинета Министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК», - отметил он.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

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