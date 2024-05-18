Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатись

Заздалегідь записатися вже можна до 19 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

Міністерство оборони повідомило, що запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. Тестування проходить в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Повний перелік можна знайти за посиланням.

Як записатися до електронної черги:

Обрати ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Ввести персональні дані для запису.

Підтвердити номер телефону.

Отримати повідомлення з датою та часом візиту.

Згодом Міноборони підключить до сервісу більшу кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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