В застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії – Міноборони

У застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Джерело фото: Міноборони

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

«Близько 700 тисяч людей намагалися авторизуватися з ночі, від моменту запуску. Дуже велика зацікавленість. Застосунок сьогодні доступний перший день і є певні технічні моменти. Це наслідок того, що водночас велика кількість водночас намагалися авторизуватися і відбулося перевантаження», — сказав він.

Водночас Лазуткін наголосив, що це не критична проблема, адже за законом громадяни мають 60 днів для оновлення даних.

«Це один з тих зручних сервісів, які пропонуються військовозобов’язаним, резервістам і призовникам, щоб оновити дані. У перспективі цей сервіс також має працювати ще для декількох задач, в тому числі, допомагатиме обрати людині свій шлях у війську, якщо говорити про рекрутинг», — додав речник.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

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