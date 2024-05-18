Практика судів
  1. В Україні

В застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії – Міноборони

15:25, 18 травня 2024
У застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
В застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії – Міноборони
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

«Близько 700 тисяч людей намагалися авторизуватися з ночі, від моменту запуску. Дуже велика зацікавленість. Застосунок сьогодні доступний перший день і є певні технічні моменти. Це наслідок того, що водночас велика кількість водночас намагалися авторизуватися і відбулося перевантаження», — сказав він.

Водночас Лазуткін наголосив, що це не критична проблема, адже за законом громадяни мають 60 днів для оновлення даних.

«Це один з тих зручних сервісів, які пропонуються військовозобов’язаним, резервістам і призовникам, щоб оновити дані. У перспективі цей сервіс також має працювати ще для декількох задач, в тому числі, допомагатиме обрати людині свій шлях у війську, якщо говорити про рекрутинг», — додав речник.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК оштрафував чоловіка за те, що він не завершив проходження ВЛК, але не вказав, яку конкретно норму він порушив, тому суд скасував штраф

Суд скасував штраф, накладений на чоловіка ТЦК за те, що він начебто не пройшов додаткове обстеження, медичний огляд та лікування в закладах здоров`я згідно рішення ВЛК.

Закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу

Кого з місцевої влади уповноважать на доведення до підприємств розпорядження керівника ТЦК про виклик військовозобов’язаних.

Дружинам мобілізованих військовослужбовців не будуть нараховувати пеню за невиконання зобов’язань та проценти за кредит

Закон про мобілізацію передбачає, що дружинам військовослужбовців штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань, у тому числі перед банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна житлового фонду чи автомобіля.

У разі зміни email військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобовʼязані внести зміни в облікові дані – Уряд схвалив постанову

Чоловіки за кордоном можуть уточнити дані через електронний кабінет – Кабмін затвердив порядок.

Військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну

Військово-обліковий документ буде навіть в осіб, які визнані непридатними чи досягли граничного віку перебування у запасі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області