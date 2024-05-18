В Укренерго повідомили, чи будуть відключення світла 18 травня

В усіх областях України діятимуть графіки обмежень потужності електроенергії для промислових споживачів.

В Україні із 19:00 18 травня діятимуть графіки обмежень потужності електроенергії для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«По всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються», - повідомили в Укренерго.

Причина обмежень - наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених рф по українській енергосистемі з 22 березня. Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

Раніше ми писали, що ворожі дрони пошкодили два об'єкти енергетики.

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