Ворожі дрони пошкодили два об'єкти енергетики

У Полтавській області ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

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В Укренерго на ранок суботи, 18 травня, повідомили, що вночі російські дрони атакувати два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах.

У Полтавській ОВА водночас уточнили, що вночі було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавської області.

За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Як повідомляє Укренерго, по всій території України 18 травня діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмежень для побутових споживачів немає.

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