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Вражеские дроны повредили два объекта энергетики

10:52, 18 мая 2024
В Полтавской области враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Вражеские дроны повредили два объекта энергетики
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В Укрэнерго на утро субботы, 18 мая, сообщили, что ночью российские дроны атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах.

В Полтавской ОВА одновременно уточнили, что ночью была повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавской области.

По словам энергетиков, из-за ночного обстрела потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Как сообщает Укрэнерго, на всей территории Украины 18 мая действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничений для потребителей нет.

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