В Эстонии приняли закон, разрешающий передавать Украине замороженные санкциями активы рф

Это первая страна, которая прибегла к такому шагу.

Источник фото: ОП, Президент Владимир Зеленский на специальном пленарном заседании Рийгикога Эстонии

Парламент Эстонии (Рийгиког) 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные активы россии для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

На сайте эстонского парламента пишут, что инициированный Правительством Закон «О внесении изменений в Закон о международных санкциях и других связанных с ним законах» создает в Эстонии внутригосударственный механизм, который обеспечит имущественную ответственность государства-агрессора за ущерб, которую оно причинило самыми серьезными нарушениями международного права. Поправка позволяет использовать замороженные санкциями активы физических лиц и компаний, которые способствовали противоправным действиям россии.

По словам главы конституционного комитета Хендрика Йоханнеса Терраса, создание законодательного регулирования использования замороженных активов является сложной задачей, которую решают несколько стран-союзников и международных организаций.

«россия является страной-агрессором, возмещение ущерба от войны не может лежать на плечах Украины и ее союзников. россия несет ответственность за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность», – сказал он.

Перед вторым чтением конституционный комитет внес правку в проект, согласно которому МИД принимает решение об использовании имущества в качестве предоплаты для возмещения ущерба во время административной процедуры. В начальной редакции разрешение на пользование имуществом следовало бы запрашивать в административном суде.

Поправка предусматривает, что Министерство иностранных дел должно выяснить все обстоятельства и правоотношения по имуществу и установить отсутствие исключительных обстоятельств, из-за которых интересы лица преобладали бы над необходимостью осуществления мероприятия. Согласно закону, собственник имущества вправе обжаловать решение об использовании имущества в административном суде.

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