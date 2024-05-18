Исторический бой Усика против Фьюри: где и когда смотреть трансляцию

Александр Усик поборится с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом дивизионе.

Уже сегодня, 18 мая, чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик встретится на ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Победитель боя станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.

Вечер бокса состоится в аравийском Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena.

Начало трансляции запланировано на 20:00 по киевскому времени, а само сражение состоится уже после полуночи.

Трансляцию можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGО. Для этого необходимо произвести подписку на выбор: «Легкая», «Оптимальная», «Максимальная» и «Спорт». Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале "MEGOGO Гонг".

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