На Закарпатье жительница Ужгорода предстанет перед судом за организацию азартных игр онлайн

По версии следствия, женщина в период с ноября по декабрь 2023 года организовала деятельность незаконного игорного заведения под названием «Sportbar».

Источник фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование по уголовному производству по незаконному проведению азартных игр.

По версии следствия, жительница города Ужгород в период с ноября по декабрь 2023 года организовала деятельность незаконного игорного заведения под названием «Sportbar». Услуги по доступу к азартным играм в сети интернет предоставлялись без соответствующей лицензии, разрешений и контроля со стороны государства.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, оборудование, наличные деньги и т.д.

В настоящее время материалы досудебного расследования с обвинительным актом уже направили в суд.

Фигурантке грозит наказание в виде штрафа в размере от 170 тыс. грн до 680 тыс. грн.

Напомним, что Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой.

20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить игорный бизнес, которая собрала необходимых 25 тысяч голосов. Как сообщалось, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена. Также в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

Также отметим, что парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Также Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования.

В частности, как сообщили в НБУ, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования.

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