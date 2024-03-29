Президент розгляне петицію про заборону онлайн-казино для військовослужбовців

В день реєстрації петиція про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців набрала необхідну кількість голосів для її розгляду Володимиром Зеленським.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино в Україні набрала більш, ніж необхідну для розгляду Президентом кількість голосів, всього за один день. Йдеться зокрема про заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ і заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку.

Так, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента Володимира Зеленського на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

«Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам.

Гральний бізнес користається такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.

Окрім цього, багато російських онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави. Величезні борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску та маніпуляції зі сторони спецслужб країни-агресора», - сказано у петиції.

Зважаючи на це, він просить Президента внести до Верховної Ради України невідкладний законопроект, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат тощо.

заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

Наразі петиція має 26 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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