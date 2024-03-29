Міносвіти працює над розробкою нової системи мотивації вчителів, яка може вплинути на підвищення зарплати, — Оксен Лісовий

За словами міністра, вчитель має розуміти, як він може заробляти більше і що йому для цього треба зробити.

Фото: Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України працює над розробкою потенційних інструментів, які можуть підвищити мотивацію вчителів. Це може суттєво вплинути на розмір заробітної плати педагогів. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв'ю «УП. Життя».

За словами Лісового, наразі пропозиції Міністерства не затверджені на політичному рівні, тому деталі не розголошує.

«Зараз надзвичайно важко знаходити кошти, зокрема на інвестиції в освіту, коли фактично весь бюджет держави йде на оборону. А цього року ми інвестуємо у профтехи, науку, вищу освіту, НУШ. Це немалі гроші, яких у попередні роки не було», – розповів міністр.

Він наголосив, що підвищення заробітної плати вчителям потребує «колосальних сум».

«І ми маємо надію, що будемо їх знаходити. Водночас ми повинні ввести інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації. Якщо йти ще далі – змінити підходи до педагогічної освіти в цілому», – зазначив Оксен Лісовий.

На його думку, вчитель має розуміти, як він може заробляти більше і що йому для цього треба зробити.

«Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо певні сценарії будуть затверджені на політичному рівні, ми вийдемо з презентацією до суспільства щодо того, як можуть бути підвищені зарплати і якими можуть бути супутні механізми й інструменти для мотивації педагога – як того, що вже працює в школі, так і потенційного», – зазначив міністр.

Лісовий наголосив, що потенційні нововведення можуть підвищити мотивацію вчителів навчатися, володіти цифровими технологіями, адже «так вони матимуть набагато ширший набір інструментарію, щоб працювати з аудиторією». Усі ці складові можуть впливати на розмір заробітної плати вчителя.

«Проте кожна така реформа має плюси і мінуси. Ми зважаємо на фінансову і політичну ціну, тому не готові презентувати її. Зараз лише пропонуємо кілька сценаріїв, один із яких – поетапне підвищення (зарплати – ред.), певне пілотне нововведення…але говорити про це зарано», — додав очільник МОН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.