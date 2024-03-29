Минобразования работает над разработкой новой системы мотивации учителей, которая может повлиять на повышение зарплаты, — Оксен Лисовой

По словам министра, учитель должен понимать, как он может зарабатывать больше и что ему для этого нужно сделать.

Фото: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины работает над разработкой потенциальных инструментов, способных повысить мотивацию учителей. Это может оказать существенное влияние на размер заработной платы педагогов. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью «УП. Життя».

По словам Лисового, предложения Министерства не утверждены на политическом уровне, поэтому детали не разглашает.

«Сейчас очень тяжело находить средства, в том числе на инвестиции в образование, когда фактически весь бюджет государства идет на оборону. А в этом году мы инвестируем в профтехи, науку, высшее образование, НУШ. Это немалые деньги, которых в предыдущие годы не было, - рассказал министр.

Он подчеркнул, что повышение заработной платы в учителях нуждается в «колоссальных суммах».

«И мы надеемся, что будем их находить. В то же время, мы должны ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации. Если идти еще дальше – изменить подходы к педагогическому образованию в целом», – отметил Оксен Лисовой.

По его мнению, учитель должен понимать, как он может больше зарабатывать и что ему для этого нужно сделать.

«Это то, над чем мы сейчас работаем. Если определенные сценарии будут утверждены на политическом уровне, мы выйдем с презентацией к обществу относительно того, как могут быть повышены зарплаты и какими могут быть сопутствующие механизмы и инструменты для мотивации педагога – как уже работающего в школе, так и потенциального», – отметил министр.

Лисовой подчеркнул, что потенциальные нововведения могут повысить мотивацию учителей учиться, владеть цифровыми технологиями, ведь «так у них будет гораздо более широкий набор инструментария, чтобы работать с аудиторией». Все эти составляющие могут оказывать влияние на размер заработной платы учителя.

«Однако у каждой такой реформы есть плюсы и минусы. Мы учитываем финансовую и политическую цену, поэтому не готовы презентовать ее. Сейчас только предлагаем несколько сценариев, один из которых – поэтапное повышение (зарплаты – ред.), определенное пилотное нововведение…но говорить об этом рано», — добавил глава МОН.

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