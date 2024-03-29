Практика судов
  1. В Украине

Минобразования работает над разработкой новой системы мотивации учителей, которая может повлиять на повышение зарплаты, — Оксен Лисовой

16:09, 29 марта 2024
По словам министра, учитель должен понимать, как он может зарабатывать больше и что ему для этого нужно сделать.
Минобразования работает над разработкой новой системы мотивации учителей, которая может повлиять на повышение зарплаты, — Оксен Лисовой
Фото: Министерство образования и науки Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины работает над разработкой потенциальных инструментов, способных повысить мотивацию учителей. Это может оказать существенное влияние на размер заработной платы педагогов. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью «УП. Життя».

По словам Лисового, предложения Министерства не утверждены на политическом уровне, поэтому детали не разглашает.

«Сейчас очень тяжело находить средства, в том числе на инвестиции в образование, когда фактически весь бюджет государства идет на оборону. А в этом году мы инвестируем в профтехи, науку, высшее образование, НУШ. Это немалые деньги, которых в предыдущие годы не было, - рассказал министр.

Он подчеркнул, что повышение заработной платы в учителях нуждается в «колоссальных суммах».

«И мы надеемся, что будем их находить. В то же время, мы должны ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации. Если идти еще дальше – изменить подходы к педагогическому образованию в целом», – отметил Оксен Лисовой.

По его мнению, учитель должен понимать, как он может больше зарабатывать и что ему для этого нужно сделать.

«Это то, над чем мы сейчас работаем. Если определенные сценарии будут утверждены на политическом уровне, мы выйдем с презентацией к обществу относительно того, как могут быть повышены зарплаты и какими могут быть сопутствующие механизмы и инструменты для мотивации педагога – как уже работающего в школе, так и потенциального», – отметил министр.

Лисовой подчеркнул, что потенциальные нововведения могут повысить мотивацию учителей учиться, владеть цифровыми технологиями, ведь «так у них будет гораздо более широкий набор инструментария, чтобы работать с аудиторией». Все эти составляющие могут оказывать влияние на размер заработной платы учителя.

«Однако у каждой такой реформы есть плюсы и минусы. Мы учитываем финансовую и политическую цену, поэтому не готовы презентовать ее. Сейчас только предлагаем несколько сценариев, один из которых – поэтапное повышение (зарплаты – ред.), определенное пилотное нововведение…но говорить об этом рано», — добавил глава МОН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Находящиеся за рубежом мужчины во время оформления нового загранпаспорта должны будут предоставить военно-учетный документ – Вениславский

По словам Федора Вениславского, Комитет поддержал ограничения для мужчин, которые находятся за границей, в части предоставления военного билета во время оформления нового загранпаспорта и пока размышляет над ограничениями для уклоняющихся.

Кто может возглавить Высшую квалификационную комиссию судей – возможные претенденты

1 апреля члены ВККС могут попытаться избрать нового председателя Комиссии, однако вопрос в том, хватит ли претендентам голосов.

Президент рассмотрит петицию о запрете онлайн-казино для военнослужащих

В день регистрации петиция о запрете азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.

Арку дружбы народов в Киеве нужно снести – заключение комиссии Института национальной памяти

Институт массовой информации со ссылкой на заключение комиссии Института национальной памяти сообщает, что Арка дружбы народов подлежит демонтажу.

Анастасия Радина объяснила, почему членов врачебно-консультативных комиссий освободили от обязанности подачи деклараций

Тратить ограниченный ресурс НАПК на проверки деклараций обычных врачей пока не рационально, отметила председатель Комитета по антикоррупционной политике.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва