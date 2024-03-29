Оформляла фейковую инвалидность: в Харьковской области будут судить замдиректора одной из больниц

Обвиняемая вносила заведомо недостоверные сведения в медицинскую документацию пациентов.

В Харьковской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из центральных районных больниц Харьковской области по факту служебного подлога.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, обвиняемая вносила заведомо недостоверные сведения в медицинскую документацию пациентов. Было установлено, что в марте прошлого года злоумышленница, достоверно зная, что обратившийся к ней мужчина не проходил никаких медицинских осмотров, внесла в официальный документ неправдивые данные о результатах осмотра «больного» в «Направлении на медико-социальную-экспертную комиссию (МСЭК)».

В дальнейшем этот документ стал основанием для составления комиссией КЗО «Областной центр медико-социальной экспертизы» справки об установлении мужу ІІ группы инвалидности.

Женщину будут судить в Змиевском районном суде Харьковской области. Обвиняемой грозит до трех лет ограничение свободы.

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