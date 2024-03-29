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Premium-подписчики смогут публиковать эксклюзивные короткие видео: YouTube запускает новую функцию

21:46, 29 марта 2024
Новая опция позволит публиковать эксклюзивные короткие видео Shorts, доступные только для самых активных зрителей, в частности, спонсоров и сообщества.
Premium-подписчики смогут публиковать эксклюзивные короткие видео: YouTube запускает новую функцию
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Популярный видеохостинг YouTube запускает новую опцию для своих Premium подписчиков. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Новая функция позволит публиковать эксклюзивные короткие видео Shorts, доступные только для самых активных зрителей, в частности спонсоров и сообщества.

Авторы могут использовать опцию, в частности для того, чтобы поделиться специальным объявлением, презентацией нового продукта или ограниченным предложением для своих платных зрителей, спонсоров или сообщества.

Теперь, загрузив короткое видео Shorts, авторы с платной подпиской смогут сделать его доступным только для своих платных подписчиков, выбрав новую опцию «Только для участников» в разделе «Видимость». Создатели также могут сделать уже имеющееся видео Shorts доступным только для своих спонсоров.

Кроме того, авторы могут заранее запланировать переход своих Shorts от ограниченного доступа, только для платных подписчиков, к свободному. Эта опция создана для того, чтобы создатели могли предоставить своим спонсорам более ранний доступ к контенту, прежде чем он станет доступным всем.

YouTube поощряет создателей делать эти эксклюзивные короткие видео более органичными и непринужденными, чем те, которые есть в общем доступе — для того, чтобы платные подписчики чувствовали, что более близкий и более глубокий взгляд на жизнь и деятельность автора.

Платные подписчики будут видеть эксклюзивные короткие видео во вкладке Shorts, в ленте подписок и на канале самого автора. Эксклюзивный контент будет отображаться со значком звездочки, указывающей на то, что он доступен только для сообщества.

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