Premium-підписники зможуть публікувати ексклюзивні короткі відео: YouTube запускає нову функцію

Нова опція дозволить публікувати ексклюзивні короткі відео Shorts, доступні лише для найактивніших глядачів, зокрема, спонсорів та спільноти.

Популярний відеохостинг YouTube запускає нову опцію для своїх Premium-підписників. Про це повідомляється на сайті сервісу.

Нова функція дозволить публікувати ексклюзивні короткі відео Shorts, доступні лише для найактивніших глядачів, зокрема, спонсорів та спільноти.

Автори можуть використовувати опцію, зокрема, для того, щоб поділитися спеціальним оголошенням, презентацією нового продукту або обмеженою пропозицією для своїх платних глядачів, спонсорів чи спільноти.

Відтепер, завантаживши коротке відео Shorts, автори з платною підпискою зможуть зробити його доступним лише для своїх платних підписників, вибравши нову опцію «Лише для учасників» у розділі «Видимість». Творці також можуть зробити вже наявне відео Shorts доступним лише для своїх спонсорів.

Крім того, автори можуть заздалегідь запланувати перехід своїх Shorts від обмеженого доступу, лише для платних підписників, до вільного. Ця опція створена для того, щоб творці могли надати своїм спонсорам більш ранній доступ до контенту, перш ніж він стане доступним для всіх.

YouTube заохочує творців робити ці ексклюзивні короткі відео більш органічними та невимушеними, ніж ті, які є в загальному доступі — для того, щоб платні підписники відчували, що мають ближчий та глибший погляд на життя і діяльність автора.

Платні підписники бачитимуть ексклюзивні короткі відео у вкладці Shorts, у стрічці підписок і на каналі самого автора. Ексклюзивний контент відображатиметься зі значком зірочки, яка вказуватиме на те, що він доступний лише для спільноти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.