У Києві судитимуть росіянина, який скоїв розбійний напад на аптеку

Зловмисник забрав з каси майже 10 000 гривень.

У Києві перед судом постане росіянин, який скоїв розбійний напад на аптеку. Порушник пригрозив фармацевту ножем та забрав готівку з каси. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався влітку минулого року. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав з каси майже 10 000 гривень та втік.

На початку січня поточного року співробітники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу з’ясували, що на Київщині затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на ломбард у Вишгороді. Порушником виявився 40-річний росіянин, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

Слідчі призначили низку експертиз, які підтвердили причетність фігуранта до розбійного нападу на аптеку в Дніпровському районі столиці. Крім цього, порушника впізнала потерпіла. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, фігуранту було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На період слідства зловмисник перебував під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

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