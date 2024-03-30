Вимагав у затриманої 1 500 доларів: на Київщині експравоохоронця засуджено до 7 років позбавлення волі

За хабар він обіцяв «вирішити питання» щодо непритягнення жінки до кримінальної відповідальності.

До 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього правоохоронця, який вимагав у затриманої 1 500 доларів за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури суд оголосив вирок колишньому начальнику одного з відділень поліції Київщини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — зазначили у прокуратурі.

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також суд позбавив його права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що у березні 2016 року засуджений організував затримання мешканки м. Києва за нібито придбання та зберігання психотропної речовини.

Без складання передбачених законом процесуальних документів та приховуючи злочин від обліку, правоохоронець вимагав у затриманої півтори тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв «вирішити питання» щодо непритягнення жінки до кримінальної відповідальності.

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