Туск закликав терміново надати Україні військову допомогу

Прем'єр-міністр Польщі вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними та закликав Європу більше уваги приділяти обороні.

Джерело фото: interfax.com.ua

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що війна для Європи стала не лише «концепцією з минулого», але й реальністю вже протягом двох років. У своєму першому інтерв'ю іноземним після повернення на посаду прем'єр-міністра, політик закликав європейських лідерів робити більше для зміцнення оборони. Про це пише BBC.

Туск вважає, що самодостатня в військовому плані Європа стане привабливішим партнером для США, незалежно від результатів президентських виборів. Проте він зауважив, що не має на меті створення аналога НАТО чи досягнення військової автономії від Сполучених Штатів.

Польський прем'єр також наголосив на необхідності термінової військової допомоги Україні. Він вважає, що наступні два роки можуть вирішити багато, оскільки сьогоднішній час порівнюється з найкритичнішими моментами історії після Другої світової війни.

«Я знаю, що це звучить руйнівним, особливо для людей молодшого покоління, але ми маємо морально звикнути до приходу нової ери. Ери перед війною», - підкреслив Туск.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснив візит до Варшави для проведення міжурядових консультацій та перемовин із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. В результаті зустрічі, Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту.

Нагадаємо, Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у військо, пише The Economist.

Як писала «Судово-юридична газета», останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Еммануель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

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