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Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у військо – The Economist

17:10, 28 березня 2024
В Україні спроби набрати свіжих новобранців «застрягли в витках демократичного процесу», нарікає видання.
Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у військо – The Economist
Джерело фото: economist.com
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Україні потрібно терміново потрібно мобілізувати більше військ і побудувати міцнішу оборону на лінії фронту. Про це пише The Economist.

«Зрозуміло, що українці звинувачують у своїй долі світових політиків. Зайняті Близьким Сходом, майбутніми виборами та власними економічними проблемами, західні союзники України відволікаються.

Тупикова ситуація у США може дозволити рф прорвати оборонні лінії України. І в європейців справи не набагато кращі, незважаючи на агресивні розмови президента Франції Еммануеля Макрона, який наполягає на тому, що рф має бути переможена, але надсилає небагато засобів, щоб це сталося, або канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відмовляється від постачання потужних ракет великої дальності Taurus.

Європа не змогла досягти своєї мети передати мільйон снарядів в Україну до цього місяця, хоча чехи нишпорили по всьому світу, щоб компенсувати нестачу. Гроші також є проблемою; Європа теж повинна допомогти в цьому. Але Польща та Франція, серед іншого, намагаються заблокувати життєво важливий сільськогосподарський експорт України, щоб захистити своїх власних фермерів», - зазначає видання.

Втім, The Economist вважає, що «Україна не може просто звинувачувати своїх союзників», а має власні прорахунки. Зокрема, видання вказує на недостатню мобілізацію чоловіків.

«В Україні спроби зібрати свіжих новобранців все ще застрягли в витках демократичного процесу. Повідомляється, що понад 1000 поправок було подано до законопроекту в парламенті, який надасть уряду більше можливостей для збільшення необхідної армії», - вказано у статті.

Нагадаємо також, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, чому Єврокомісія не пішла на повну заборону імпорту російської продукції.

Автор: Наталя Мамченко

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