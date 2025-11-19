Посилка не пройшла: чоловіка, який хотів відправити наркотики кур'єром, засудили до 9 років в'язниці

Мешканця Києва, затриманого під час спроби відправити наркотики службою доставки, засуджено до 9 років в’язниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Киянина, затриманого під час спроби відправити наркотики кур'єром однієї зі служб доставки, засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 24-річного чоловіка визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великому розмірі. Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор у суді довів, що обвинувачений придбав та зберігав вдома з метою збуту PVP, амфетамін, 4-ММС, екстракт канабісу та канабіс в особливо великих розмірах.

«Затримали його під час спроби відправити клієнту наркотики однією зі служб доставки. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою», – додали в прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.