Посылка не прошла: мужчину, который хотел отправить наркотики курьером, приговорили к 9 годам тюрьмы

Житель Киева, задержанный при попытке отправить наркотики службой доставки, приговорен к 9 годам тюрьмы.

Киевлянин, задержанный при попытке отправить наркотики курьером одной из служб доставки, приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в прокуратуре.

«При поддержке публичного обвинения прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 24-летний мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор в суде доказал, что обвиняемый приобрел и хранил дома с целью сбыта PVP, амфетамин, 4-ММС, экстракт каннабиса и каннабис в особо крупных размерах.

«Задержали его при попытке отправить клиенту наркотики одной из служб доставки. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей», – добавили в прокуратуре.

