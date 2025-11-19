  1. В Украине

Посылка не прошла: мужчину, который хотел отправить наркотики курьером, приговорили к 9 годам тюрьмы

07:36, 19 ноября 2025
Житель Киева, задержанный при попытке отправить наркотики службой доставки, приговорен к 9 годам тюрьмы.
Посылка не прошла: мужчину, который хотел отправить наркотики курьером, приговорили к 9 годам тюрьмы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевлянин, задержанный при попытке отправить наркотики курьером одной из служб доставки, приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в прокуратуре.

«При поддержке публичного обвинения прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 24-летний мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор в суде доказал, что обвиняемый приобрел и хранил дома с целью сбыта PVP, амфетамин, 4-ММС, экстракт каннабиса и каннабис в особо крупных размерах.

«Задержали его при попытке отправить клиенту наркотики одной из служб доставки. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей», – добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]