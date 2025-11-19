Чи може адвокатське об’єднання перейти на спрощену систему оподаткування — роз’яснення

Адвокатським об’єднанням дозволено переходити на спрощену систему, якщо вони відповідають встановленим критеріям доходу та іншим вимогам Податкового кодексу.

Державна податкова служба надала роз’яснення щодо особливостей оподаткування адвокатських об’єднань та можливості їх переходу на спрощену систему.

Адвокатські об’єднання — хто вони за законом

Адвокатська діяльність регулюється Законом №5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною двома або більше адвокатами, і працює на підставі власного статуту.

Умови переходу на спрощену систему

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу, юридична особа має право обрати спрощену систему оподаткування, якщо відповідає критеріям, визначеним розд. XIV ПКУ. Реєстрація платником єдиного податку здійснюється за встановленою процедурою.

Водночас існують обмеження. Не можуть перейти або залишатися на спрощеній системі ті платники, щодо яких чи їхніх засновників застосовані санкції згідно із Законом №1644-VII «Про санкції».

Як здійснюється перехід

Згідно з п.п. 298.1.4 ст. 298 ПКУ, перехід на спрощену систему можливий за умови подання заяви не пізніше ніж за 15 днів до початку нового кварталу. Такий перехід здійснюється лише один раз на рік та можливий за умови відповідності доходу та іншим вимогам, визначеним п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Для юридичних осіб, зокрема адвокатських об’єднань, найбільш актуальною є третя група платників єдиного податку, до якої належать підприємства з обсягом доходу, що не перевищує 1167 мінімальних зарплат на 1 січня звітного року.

Види діяльності, що обмежують застосування спрощеної системи

П. 291.5 ст. 291 ПКУ визначає види діяльності, несумісні зі спрощеною системою. Для адвокатських об’єднань таких обмежень не встановлено.

Висновок

Адвокатське об’єднання як юридична особа може обрати або перейти на спрощену систему оподаткування, якщо відповідає критеріям, передбаченим розділом XIV Податкового кодексу України.

