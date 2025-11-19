  1. В Украине

Может ли адвокатское объединение перейти на упрощенную систему налогообложения — разъяснение

07:54, 19 ноября 2025
Адвокатским объединениям разрешено переходить на упрощенную систему, если они соответствуют установленным критериям дохода и другим требованиям Налогового кодекса.
Государственная налоговая служба предоставила разъяснения относительно особенностей налогообложения адвокатских объединений и возможности их перехода на упрощенную систему.

Адвокатские объединения — кто они по закону

Адвокатская деятельность регулируется Законом №5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным двумя или более адвокатами и действующим на основании собственного устава.

Условия перехода на упрощенную систему

Согласно п. 291.3 ст. 291 Налогового кодекса, юридическое лицо имеет право выбрать упрощенную систему налогообложения, если соответствует критериям, определенным разд. XIV НКУ. Регистрация плательщиком единого налога осуществляется по установленной процедуре.

При этом существуют ограничения. Не могут перейти или оставаться на упрощенной системе те плательщики, в отношении которых или их учредителей применены санкции в соответствии с Законом №1644-VII «О санкциях».

Как осуществляется переход

Согласно п.п. 298.1.4 ст. 298 НКУ, переход на упрощенную систему возможен при подаче заявления не позднее чем за 15 дней до начала нового квартала. Такой переход осуществляется только один раз в год и возможен при соблюдении требований к доходу и других условий, определенных п. 291.4 ст. 291 НКУ.

Для юридических лиц, в частности адвокатских объединений, наиболее актуальной является третья группа плательщиков единого налога, к которой относятся предприятия с объемом дохода, не превышающим 1167 минимальных зарплат на 1 января отчетного года.

Виды деятельности, ограничивающие применение упрощенной системы

П. 291.5 ст. 291 НКУ определяет виды деятельности, несовместимые с упрощенной системой. На адвокатские объединения такие ограничения не распространяются.

Вывод

Адвокатское объединение как юридическое лицо может выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения, если соответствует критериям, предусмотренным разделом XIV Налогового кодекса Украины.

