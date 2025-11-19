Верховний суд США відмовився визначати, чи можна транслювати молитви на шкільних змаганнях

Християнська школа оскаржувала заборону на траснсляцію молитви через гучномовець, але судді не взяли справу до розгляду.

Верховний суд США відмовився розглядати справу, що могла знову винести на загальнонаціональне обговорення питання молитви під час шкільних спортивних змагань. Позов подав християнський приватний заклад Cambridge Christian School із Флориди. Про це повідомляє Courthouse News.

Передісторія

2015 рік: у фіналі чемпіонату штату між двома християнськими школами Cambridge Christian і University Christian перша попросила дозволити молитовне оголошення через гучномовець.

Запит відхилила Флоридська асоціація шкільної атлетики (FHSAA), посилаючись на те, що стадіон є державним об’єктом, а дозвіл на молитву порушив би принцип розділення церкви й держави.

Обидві школи все ж помолилися на полі, але без трансляції на весь стадіон.

Cambridge Christian подала позов у 2016 році.

Аргументи школи

Представники Cambridge Christian наголошували, що заборона була проявом релігійної дискримінації.

«Майже десять років тому чиновник вирішив, що дозволити двом християнським школам молитву вголос — це порушення. Для нас це не дрібниця, а питання права жити відповідно до своєї віри», — зазначили там.

Зміна законодавства

Під час судового процесу Флоридський парламент ухвалив закон (2023 р.), який дозволяє школам робити короткі вступні оголошення перед матчами через гучномовці — без контролю з боку FHSAA. Це фактично узаконило можливість молитви як приватного висловлення.

Позиція судів

Дві нижчі інстанції стали на бік FHSAA, заявивши, що школа не має достатніх підстав для подальших вимог.

Cambridge Christian просила Верховний суд переглянути рішення, стверджуючи, що воно підриває свободу релігійного висловлення.

Реакція після відмови

Попри поразку, юристи школи зазначили, що процес мав позитивний наслідок.

«Хоча Верховний суд і не взявся за справу, ми досягли того, що у Флориді тепер сильніші гарантії релігійних свобод», — заявив адвокат Джессі Пануччі.

Підсумок

Верховний суд США не пояснив, чому відмовився розглядати справу. Жоден із суддів не висловив окремої думки.

