Верховный суд США отказался определять, можно ли транслировать молитвы на школьных соревнованиях

Христианская школа оспаривала запрет на трансляцию молитвы через громкоговоритель, но судьи не взяли дело к рассмотрению.

Верховный суд США отказался рассматривать дело, которое могло вновь вынести на общенациональное обсуждение вопрос молитвы во время школьных спортивных соревнований. Иск подал христианский частный учебный заведении Cambridge Christian School из Флориды. Об этом сообщает Courthouse News.

Предыстория

2015 год: в финале чемпионата штата между двумя христианскими школами Cambridge Christian и University Christian первая попросила разрешить молитвенное объявление через громкоговоритель.

Запрос отклонила Флоридская ассоциация школьной атлетики (FHSAA), ссылаясь на то, что стадион является государственным объектом, а разрешение на молитву нарушило бы принцип разделения церкви и государства.

Обе школы все же помолились на поле, но без трансляции на весь стадион.

Cambridge Christian подала иск в 2016 году.

Аргументы школы

Представители Cambridge Christian подчеркивали, что запрет был проявлением религиозной дискриминации.

«Почти десять лет назад чиновник решил, что позволить двум христианским школам молитву вслух — это нарушение. Для нас это не мелочь, а вопрос права жить в соответствии со своей верой», — отметили там.

Изменение законодательства

Во время судебного процесса Флоридский парламент принял закон (2023 г.), который позволяет школам делать короткие вступительные объявления перед матчами через громкоговорители — без контроля со стороны FHSAA. Это фактически узаконило возможность молитвы как частного высказывания.

Позиция судов

Две нижестоящие инстанции встали на сторону FHSAA, заявив, что школа не имеет достаточных оснований для дальнейших требований.

Cambridge Christian просила Верховный суд пересмотреть решение, утверждая, что оно подрывает свободу религиозного выражения.

Реакция после отказа

Несмотря на поражение, юристы школы отметили, что процесс имел положительный результат.

«Хотя Верховный суд и не взялся за дело, мы добились того, что во Флориде теперь более сильные гарантии религиозных свобод», — заявил адвокат Джесси Пануччи.

Итог

Верховный суд США не объяснил, почему отказался рассматривать дело. Ни один из судей не высказал отдельного мнения.

