В Україні запровадили аварійні відключення світла через чергову атаку РФ по енергосистемі

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомило Міністерство енергетики.

За даними відомства, через обстріли в низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

«росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — зазначили в Міненерго.

У міністерстві наголосили, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки як тільки дозволить ситуація, щоб якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

