В Украине ввели аварийные отключения света из-за очередной атаки РФ по энергосистеме

Из-за обстрелов в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики.

По данным ведомства, из-за обстрелов в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

«россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — отметили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения отменят после стабилизации работы энергосистемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.