РФ атакувала енергетику — запроваджено аварійні відключення світла

Атака призвела до пошкодження енергооб’єктів у кількох регіонах, де вже діють аварійні графіки відключень.

У низці областей України 19 листопада запровадили аварійні відключення електроенергії через ворожу атаку енергетичної інфраструктури, повідомляє Міненерго.

«Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — вказали у відомстві.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

ОНОВЛЕНО:

На Львівщині внаслідок комбінованої атаки постраждав енергообʼєкт.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та потерпілих.

