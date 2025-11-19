РФ атаковала энергетику — введены аварийные отключения света
В ряде областей Украины 19 ноября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщает Минэнерго.
«Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — указали в ведомстве.
Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
ОБНОВЛЕНО:
Во Львовской области в результате комбинированной атаки пострадал энергообъект.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.