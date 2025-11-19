РФ атаковала энергетику — введены аварийные отключения света

Атака привела к повреждению энергообъектов в нескольких регионах, где уже действуют аварийные графики отключений.

В ряде областей Украины 19 ноября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщает Минэнерго.

«Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — указали в ведомстве.

Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

ОБНОВЛЕНО:

Во Львовской области в результате комбинированной атаки пострадал энергообъект.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

