Украина должна срочно мобилизовать больше людей в армию – The Economist

В Украине попытки набрать свежих новобранцев «застряли в витках демократического процесса», сетует издание.

Источник фото: economist.com

Украине нужно срочно мобилизовать больше войск и построить более крепкую оборону на линии фронта. Об этом пишет The Economist.

«Понятно, что украинцы обвиняют в своей судьбе мировых политиков. Занятые Ближним Востоком, предстоящими выборами и собственными экономическими проблемами западные союзники Украины отвлекаются.

Тупиковая ситуация в США может позволить рф прорвать оборонные линии Украины. И у европейцев дела не намного лучше, несмотря на агрессивные разговоры президента Франции Эммануэля Макрона, настаивающего на том, что рф должна быть побеждена, но присылающего немного средств, чтобы это произошло, или канцлера Германии Олафа Шольца, отказывающегося от поставок мощных ракет высокой дальности Taurus.

Европа не смогла достичь своей цели передать миллион снарядов в Украину до этого месяца, хотя чехи рыскали по всему миру, чтобы компенсировать недостаток. Деньги также являются проблемой; Европа тоже должна помочь в этом. Но Польша и Франция, среди прочего, пытаются заблокировать жизненно важный сельскохозяйственный экспорт Украины, чтобы защитить своих фермеров», - отмечает издание.

Впрочем, The Economist считает, что Украина не может просто обвинять своих союзников, а имеет собственные просчеты. В частности, издание указывает на недостаточную мобилизацию мужчин.

«В Украине попытки собрать новых новобранцев все еще застряли в витках демократического процесса. Сообщается, что более 1000 поправок были поданы в законопроект в парламенте, который предоставит правительству больше возможностей для увеличения необходимой армии», - говорится в статье.

Напомним также, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, почему Еврокомиссия не пошла на полный запрет на импорт российской продукции.

Автор: Наталья Мамченко

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