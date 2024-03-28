В Одесской области пограничники обнаружили «ночных туристов», которые пытались попасть в Молдову

Мужчины обратились за помощью к администратору одного из телеграмм-каналов, который за 3200 долларов с каждого предоставлял онлайн-указания по навигации.

В Одесской области пограничники с помощью дрона обнаружили «ночных туристов». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Двое мужчин пытались нелегально попасть в приднестровский регион Молдовы. Для этого обратились за помощью к администратору одного из телеграмм-каналов, который за 3200 долларов США с каждого предоставлял онлайн-указания по навигации.

Желающих незаконно пересечь государственную границу обнаружил оператор беспилотника в Подольском районе, где их в дальнейшем и задержали.

В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дела направили в суд.

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